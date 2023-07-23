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Türkiye
İHA 23.07.2023 10:26

Kopan elektrik kabloları çevreye korku saçtı

Kahramanmaraş’ta elektrik direğinden kopup kıvılcımlar çıkartan kablolar, korku dolu anlara neden oldu.

Kopan elektrik kabloları çevreye korku saçtı
[Fotograf: İHA]

Dulkadiroğlu ilçesi Namık Kemal Mahallesi'nde meydana gelen olayda mahalle sakinlerinin iddialarına göre bir anda kopan elektrik kabloları asfaltın üzerine düştü.

Dakikalarca kıvılcımlar çıkaran kablolar, çevrede korku ve paniğe neden oldu.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

Mahalle sakinlerinin ihbarı ile olay yerine gelen elektrik dağıtım şirketi ekipleri kopan kablolar onardı.

Kopan elektrik kabloları çevreye korku saçtı

Olayın görgü tanığı Halil İbrahim Kaya, “Ben yukarı sokakta sesleri duydum geldim. Bir baktım ki kablolardan elektrik çıkıyor, kopmuş, çıngı çıkarttı” dedi.

Durmuş Karabörk ise, “İtfaiye erken geldi. Bir aracı yanmadan vatandaşlar kurtardı” diye konuştu. 

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