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Türkiye
TRT Haber 23.07.2023 10:04

Yeni haftada hava nasıl olacak? Kavurucu sıcaklar sürecek mi?

Türkiye kavurucu sıcakların etkisi altında. Pek çok bölgede sıcaklık mevsim normallerinin üstünde seyrediyor. Meteoroloji'nin tahminlerine göre önümüzdeki hafta başında bazı bölgelerde yağış görülecek. Ancak hafta ortasında çöl sıcakları etkili olacak.

Yeni haftada hava nasıl olacak? Kavurucu sıcaklar sürecek mi?

Kavurucu sıcaklar hafta başına kadar yurt genelinde etkili olacak. Sıcaklık mevsim normallerinin üstünde seyredecek.

Önümüzdeki hafta başında ise bazı bölgelerde yağış geçişleri görülecek.

Yeni haftada hava nasıl olacak? Kavurucu sıcaklar sürecek mi?

Hava Tahmin Uzmanı Mehmet Özdemirci, yağış beklenen bölgelerle ilgili şu bilgileri verdi:

"Özellikle kuzey bölgelerinde Kırklareli çevrelerinde sağanak beklentimiz var. Artvin, Kars, Ardahan çevrelerinde yağış bekliyoruz. Pazartesi için de Marmara'nın kuzey doğusu, Erzurum, Kars, Ardahan çevrelerinde aralıklı yağışlar bekliyoruz."

Yeni haftada hava nasıl olacak? Kavurucu sıcaklar sürecek mi?

Yeni haftada iç kesimlerde sıcaklık mevsim normalleri civarında olacak. Ancak hafta ortasında yurdun tamamında çöl sıcakları bekleniyor.

Türkiye geneli 3 günlük hava durumu bilgileri
Türkiye geneli 3 günlük hava durumu bilgileri

3 büyükşehirde hava nasıl olacak?

Ankara ve İstanbul'da hava açık, sıcaklık 35 dereceyi bulacak. İzmir'de ise termometreler 39 dereceyi gösterecek. 

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