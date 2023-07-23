Yeni haftada hava nasıl olacak? Kavurucu sıcaklar sürecek mi?

Kavurucu sıcaklar hafta başına kadar yurt genelinde etkili olacak. Sıcaklık mevsim normallerinin üstünde seyredecek.

Önümüzdeki hafta başında ise bazı bölgelerde yağış geçişleri görülecek.

Hava Tahmin Uzmanı Mehmet Özdemirci, yağış beklenen bölgelerle ilgili şu bilgileri verdi:

"Özellikle kuzey bölgelerinde Kırklareli çevrelerinde sağanak beklentimiz var. Artvin, Kars, Ardahan çevrelerinde yağış bekliyoruz. Pazartesi için de Marmara'nın kuzey doğusu, Erzurum, Kars, Ardahan çevrelerinde aralıklı yağışlar bekliyoruz."

Yeni haftada iç kesimlerde sıcaklık mevsim normalleri civarında olacak. Ancak hafta ortasında yurdun tamamında çöl sıcakları bekleniyor.

3 büyükşehirde hava nasıl olacak?

Ankara ve İstanbul'da hava açık, sıcaklık 35 dereceyi bulacak. İzmir'de ise termometreler 39 dereceyi gösterecek.