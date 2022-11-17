Haber Giriş: 17 Kasım 2022 Perşembe 10:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kop Dağı Geçidi'nde kar ve sis etkili oldu
[Fotograf: AA]
Bayburt'un yüksek kesimlerinde kar etkili oldu. Kar kalınlığının 10 santimetreye ulaştığı bölgede, ekipler yolun kapanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.
Sabah saatlerinden itibaren yağan kar, Bayburt-Erzurum arasındaki D-915 kara yolunun 2 bin 409 rakımlı Kop Dağı Geçidi'ni beyaza bürüdü.
Sis nedeniyle görüş mesafesinin zaman zaman 50 metreye kadar düştüğü güzergahta, kar yağışı aralıklarla devam ediyor.
[Fotoğraf: AA]
Bölgede kar kalınlığı 10 santimetreye ulaşırken, Karayolları ekipleri iş makineleriyle yolun kapanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, sürücülerden mevsim şartlarına uygun lastik kullanmalarını istedi.
[Fotoğraf: AA]
Kar yağışının gün içerisinde aralıklarla sürmesi bekleniyor.
Etiketler: Bayburt Kar Yağışı Yağış
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