KONYARAY Banliyö Hattı'nın temeli atıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak KONYARAY Banliyö Hattı'nın temeli bugün Konya Gar'da düzenlenen törenle atıldı.

Törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya’nın en önemli taleplerinden birisinin sanayide çalışan vatandaşların toplu ulaşıma kavuşması olduğunu belirtti.

Banliyö hattıyla bu sorunun ortadan kalkacağını söyleyen Altay, ''Bu temelle inşallah 2 yıl gibi bir sürede bunu sağlamış olacağız. Başta Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Adil Karaismailoğlu’na teşekkür ediyorum. Bir diğer teşekkür de bugün aramızda bulunan Devlet Demir Yolları’mızın değerli Genel Müdürü Hasan Pezük ve ekibine. Bugün Konya toplu ulaşımı adına tarihi bir gün. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan nasıl her gün tarihi bir şey yapıyorsa biz de bugün Konya tarihini etkileyecek 2 milyar 300 milyon liralık bir projenin başlangıcını yapıyoruz. Konyalılara hayırlı, uğurlu olsun" diye konuştu.

"Konyalı vatandaşlarımızın hayatı kolaylaşacak"

Video konferans üzerinde programa katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ise KONYARAY’ın önemli bir proje olduğuna dikkati çekti:

"Tamamlandığında Konya kazanacak, Konyalılar kazanacak. Konya’nın şehir içi trafiği rahatlayacak ve Konya’nın yaşam kalitesi yükseltilecek. Konyalı vatandaşlarımızın hayatı kolaylaşacak. Tabii Konya bizim için çok kıymetli. O yüzden Konya’da bizim pek çok projemiz var. Bildiğiniz gibi birkaç ay önce Türkiye’nin en yüksek viyadüğü olan Konya Eğiste-Hadim viyadüğünü yaparak çok güvenli, konforlu, standardı yüksek bir yolu Konya’yla Alanya arasında bağladık. İnşallah bunun devamı olan Kuş Yuvası yollarıyla birlikte Konya’nın önemli bir aksını tamamlayacağız.

Alacabel Tüneli hakikaten yakından incelediğimiz, takip ettiğimiz çok önemli bir işimiz. 7 kilometrenin üzerindeki tünelimizde bütün imalatlarımızı bitiriyoruz. İnşallah hep birlikte önümüzdeki aylarda Alacabel Tüneli olarak burayı da Konya’mıza, Antalya’mıza kazandıracağız. Biliyorsunuz Demirkapı Tüneli’mizin de imalatları bitti. Orası da ayrı önemli bir aks. Yani bakarsanız bütün yollar Konya’ya çıkıyor. Biz de bütün yolları Konya’ya çıkarmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Konya bunu fazlasıyla hak ediyor. Konya için ne yapsak azdır. Ne yapsak da gereklidir. O yüzden bütün belediye başkanlarımız ve vekillerimiz, bütün valilerimiz, oturup konuşacağız ve Konya’nın gelişmesi ve büyümesi için ne gerekiyorsa yapacağız."

Günlük 90 bin yolcu taşıyacak

TCDD Genel Müdürü Hasan Pezük, banliyö hattıyla günlük 90 bin yolcu taşınacağını ifade ederek şunları söyledi:

''Konya il sınırları içerisindeki demiryolu ağımız toplam 770 kilometre. Konya, demiryolu bakımında da Ankara’dan sonra ikinci sırada yer alıyor. Bugün temelini atacağımız KONYARAY projesiyle de bu rakama 45,9 kilometre daha ilave hat eklemiş olacağız. Konya Tren Garı, kent merkezi, OSB’ler ile sanayi merkezleri, havalimanı, Lojistik Merkezle Pınarbaşı’nı kapsayacak projeyle vatandaşlarımıza konforlu, hızlı, ekonomik bir toplu taşıma hizmeti verecek inşallah. Konya Büyükşehir Belediyesi ile yapılan protokol kapsamında hayata geçireceğimiz KONYARAY Projesi’nin toplam uzunluğu 45,9 kilometre. Bugün temelini atacağımız etabın hat uzunluğu ise 17,4 kilometre. Günlük 90 bin yolcuya hizmet verecek projenin birinci etabında 13 adet istasyon binası inşa edeceğiz.''

"Konya’mızın çehresi değişti"

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, Konya için çok önemli bir projenin temelinin atıldığını belirterek, "Büyükşehir Belediye Başkanımıza yaptığı hizmetler için ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Konya’mızın gerçekten çehresini değiştirdi. Dönüşüm projeleriyle Konya’mızın değerine değer kattı. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a buradan teşekkürlerimizi, saygılarımızı iletiyoruz. Her gün büyük yatırımların, devasa yatırımların ya açılışına ya temel atma törenlerine şahit oluyoruz. Teknolojiye dayalı sanayi hamlemizin sonuçlarını alıyoruz. Her gün hepimizi gururlandıran eserlerin hizmete açılışını görüyoruz. Türkiye gerçekten üreten, büyüyen, gelişen ve yükselen bir ülke konumundadır. Ama birileri önümüzü kesmeye çalışıyor. Birileri engel olmaya çalışıyor içeriden ve dışarıdan. Allah’ın izniyle engelleri yıka yıka gidiyoruz. 14 Mayıs’ta da ben inanıyorum ki Sayın Cumhurbaşkanımızı açık ara seçeceğiz" dedi.

Konuşmaların ardından protokol tarafından KONYARAY Banliyö Hattı'nın temeli dualarla atıldı.