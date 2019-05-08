Konya'nın Karatay ilçesi Marangozlar Sanayi Sitesi'ndeki bir iş yerinde, 24 Ağustos 2018'de yangın çıkmıştı. Hızla yayılan alevler, yandaki kereste ve dekorasyon atölyesine sıçramıştı.

7 saatte söndürülmüştü

Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, alevler rüzgarın da etkisiyle ağaç ürünlerinin üretildiği diğer atölyelere yayılmıştı. Konya Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere, merkez ve çevre ilçe belediyeleri, 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı, Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü ile bazı fabrikalara ait yaklaşık 100 araç ve 200 personel ile yangına müdahale edilmişti.

Tarım ve Orman Bakanlığının helikopteriyle de havadan destek sağlanmıştı. AFAD ve Kızılay ekipleri ise alevlere müdahale eden ekiplere yardımcı olup dumandan etkilenmemeleri için maske, su ve ayran dağıtmıştı.

Yaklaşık 7 saatlik çalışmayla söndürülen yangında 9 iş yeri yandı, 2 telekomünikasyon firmasına ait vericiler ile 1 elektrik dağıtım firmasına ait malzemeler zarar gördü. Yangın sonrası iş yerlerinde milyonlarca liralık zarar oluştu.

Kamera görüntülerinden tespit edildi

Yangınla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında polis, güvenlik kameralarını mercek altına aldı. Görüntülerden, sanayi sitesinde 10 yıldır çalışan güvenlik görevlisi Adem Bayrak'ın yangın çıkan iş yerine, birden fazla kez girip çıktığı belirlendi.

Gözaltına alınan Bayrak, evinin penceresi için tahta malzemeyi hızar makinesiyle keserken çıkan kıvılcımların yangına neden olduğunu, müdahale edip alevleri söndürdüğünü ancak ellerini yıkamak için camiye gidip geldikten sonra yangının yeniden başladığını anlattı.

Tutuklanan Adem Bayrak hakkında Konya 8'inci Asliye Ceza Mahkemesinde "kasten mala zarar verme" suçlamasıyla dava açıldı.

"Kasten yakmadım"

Davanın karar duruşmasına tutuklu sanık Adem Bayrak ile yakınları ve taraf avukatları katıldı. Son savunmasında yangını kasten çıkarmadığını belirten Bayrak, şunları söyledi:

"Kasten yangın çıkarmadım. Aniden oldu. Yanlış düşünceyle, evimin pencere malzemesini keserken çıkan kıvılcımlardan kablolar tutuştu. Yangını söndürdüm. Ancak tekrar yangın çıktı. Olay yeri çevresinde yangın söndürme tüpü aradım, bulamadım. İtfaiyeye haber verdim. Yangın söndürme çalışmalarına katıldım. Kasıtlı olarak yangına sebebiyet vermedim. 9 aydır tutuklu bulunmaktayım. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum."

10 yıl 5 ay hapis

Mahkeme, Bayrak'ı "kasten mala zarar verme" suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Ceza, iyi hal indirimiye 10 yıl 5 aya düşürüldü.

Kaynak: DHA