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Türkiye
TRT Haber 29.08.2023 13:26

Konya'daki deprem anı kamerada

Konya'nın Kulu ilçesinde 4,8 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem bölgesine 7 kilometre uzaklıktaki bir mahallede cami minaresinin alemi yıkıldı. Deprem anında havuzdaki suyun dalgalanması ve vatandaşların panik anları da kameraya yansıdı.

Merkez üssü Kulu olan 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Sabah saatlerinde yaşanan sarsıntı, Ankara başta olmak üzere çevre illerde de hissedildi. Depremi hisseden vatandaşlar, sokağa çıktı. 

Konya'da 4,8 büyüklüğünde deprem
Konya'da 4,8 büyüklüğünde deprem

Artçı sarsıntılarında meydana geldiği ilçede olumsuz bir durum olmadığı öğrenilirken deprem bölgesine 7 kilometre uzaklıktaki Celep Mahallesi'nde cami minaresinin alemi yıkıldı.

İlçe merkezi Cumhuriyet meydanında bulunan havuzdaki suyun dalgalanması ve panikle iş yerini terk eden işçilerin görüntüleri de güvenlik kameralarına yansıdı.

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Konya'daki deprem anı kamerada
Konya'daki deprem anı kamerada
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