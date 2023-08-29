Konya'daki deprem anı kamerada

Merkez üssü Kulu olan 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Sabah saatlerinde yaşanan sarsıntı, Ankara başta olmak üzere çevre illerde de hissedildi. Depremi hisseden vatandaşlar, sokağa çıktı.

Artçı sarsıntılarında meydana geldiği ilçede olumsuz bir durum olmadığı öğrenilirken deprem bölgesine 7 kilometre uzaklıktaki Celep Mahallesi'nde cami minaresinin alemi yıkıldı.

İlçe merkezi Cumhuriyet meydanında bulunan havuzdaki suyun dalgalanması ve panikle iş yerini terk eden işçilerin görüntüleri de güvenlik kameralarına yansıdı.