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Türkiye
DHA 29.08.2023 13:06

İstanbul'da tarihi eser operasyonu: 3 milyon dolarlık eser ele geçirildi

İstanbul'da Anadolu'nun farklı kentlerinden topladığı tarihi eserleri evinde ve kiraladığı bir depoda biriktiren 70 yaşındaki Ş.P.'ye operasyon düzenlendi. Adreslerinde yapılan aramalarda ele geçirilen 3 milyon dolar değerindeki 7 bin 364 esere el konuldu.

İstanbul'da tarihi eser operasyonu: 3 milyon dolarlık eser ele geçirildi
[Fotograf: DHA]

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yaptığı değerlendirilen zanlıların yakalanması için çalışma yürüttü.

Şişli ve Kağıthane'de iki adresin depo olarak kullanıldığını belirleyen ekipler, buralara düzenledikleri baskında bir şüpheliyi gözaltına aldı.

İstanbul'da tarihi eser operasyonu: 3 milyon dolarlık eser ele geçirildi

Evde ve depoda yapılan aramalarda toplam değeri yaklaşık 3 milyon dolar olan; 2 bin 369 pişmiş topraktan yapılmış küp, gözyaşı şişesi kap/kaçak vb. obje, bin 234 taştan yapılmış sütun başı dibek, heykel, kolye, ok ucu, 2 bin 974 cam maddeli gözyaşı şişesi, kolye, kap kaçak, 255 metal ok ucu, mızrak ucu, mühür, lenger, yüzük, bileklik, balta, çapa, heykel, 13 farklı döneme ait seramik parçası, 110 etnografik kahve öğütücüleri ve soğudanlık, 20 ahşap sandık, 23 ahşap tekstil baskısı, 10 tablo, 302 ahşap döven dibek ele olmak üzere toplam 7 bin 364 eser ele geçirildi.

İstanbul'da tarihi eser operasyonu: 3 milyon dolarlık eser ele geçirildi

Milattan önce 3 binli yıllardan eser çıktı

Ele geçirilen eserler arasında cam objelerin milattan önce 3 binli yıllar ile milattan sonra 500'lü yıllara ait olduğu öğrenildi.

Yine ele geçirilen eserlerden bazılarının da Selçuklu dönemine ait kolyeler olduğu ortaya çıktı.

İstanbul'da tarihi eser operasyonu: 3 milyon dolarlık eser ele geçirildi

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