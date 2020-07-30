Konya'nın Karapınar ilçesindeki Mısırlı Yaylası'nda, evlerin yaklaşık 150 metre ilerisinde dün yeni bir obruk oluştu.

İlçede alışveriş yaptıktan sonra yaylaya dönmek için yola çıkan Ali Özata, pancar ekili tarlada obruğu fark etti. Daha sonra tarla sahibi ve yaylanın diğer sakinlerine haber verdi.

[Fotoğraf: DHA]

"50 metreye yakın olabilir"

O anda yalnız olduğu için korktuğunu belirten Özata, şunları söyledi:

"Çok korkunç bir görüntüsü vardı. Hem çevresinde çatlaklıklar var hem de yeni olduğu için çökmeler de devam ediyordu. Ben obruğun yanındayken iki kere daha göçmesine şahit oldum. Oturduğumuz evlere 150 metre mesafesi var. İnsan ister istemez tedirgin oluyor. Burada işçiler de çalışıyor. Sulama yapan işçiler, gübre atan işçi var. Hatta birkaç gün önce pancarın çapasını işçiler yaptı. Obruğun insan varken olmaması sevindirici."

4 metrekare çapındaki obruğun derinliğini ölçmek için de içine halat atan Özata, ''Halat 31 metre uzunluğunda ancak obruğun dibine ulaşmadı. 30 metreden fazla, 50 metreye yakın bir derinliğe sahip olabilir'' dedi.