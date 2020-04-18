Haber Giriş: Kaynak: AA
Konya'da yaralı leylek tedavi altına alındı
[Fotoğraf: AA]
Konya'nın Beyşehir ilçesinde yaralı halde bulunan leylek tedavi altına alındı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Konya Şubesi Beyşehir Şefliği ekipleri, ilçeye bağlı Bayavşar Mahallesi'nde uçamayan bir leylek bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti.
Verilen adrese giden milli park görevlileri, uçamayan leyleğin kanadından yaralı olduğunu belirledi.
Leyleğin, Karatay Hayvanat Bahçesi Veteriner Hekimliği'ne teslim edileceği, tedavisinin ardından yeniden doğal yaşam alanına bırakılacağı kaydedildi.
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