Haber Giriş: Kaynak: AA
Konya'da uyuşturucu operasyonu: 21 gözaltı
[Fotoğraf: TRT Haber]
Konya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 21 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapıldığı iddiası üzerine başlatılan çalışmalar kapsamında, bir süredir yürüttüğü teknik takibin ardından operasyon düzenledi.
[Fotoğraf: AA]
Operasyonda 21 zanlı gözaltına alındı. Adresteki aramalarda, 15 kilo 685 gram esrar, 199 uyuşturucu hap, ruhsatsız tabanca ve hassas terazi ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: konya uyuşturucu operasyonu gözaltıSon Güncelleme: 19 Eylül 2020 Cumartesi 16:47
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