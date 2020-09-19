İzmir'de, fabrikada işçi olarak çalışan evli ve 1 çocuk babası Sertan Şahin, koronavirüs belirtilerini taşıması üzerine hastaneye giderek test yaptırdı. Test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine Şahin, ailesine haber vererek kendisini yaşadığı evde karantina altına aldı. 3 gündür evin içindeki bir odada karantina altında olan Şahin, eşi ve 18 aylık kızı Eylül'den uzak durarak yaşamını sürdürüyor. Babasını özleyen Eylül ise babasına kapı önüne gelip sesleniyor. Hasretlerini kapı aralığından dindiren baba kızın görüntüleri duygulandırıyor.

"Kendimi izole ettim"

Baba Sertan Şahin, "Testim pozitif çıktı. Salı günü sabah saatlerinde gittim test yaptırmaya ve testimi yaptılar. Akşamüstü saat 16.00 gibi aradılar ve testimin pozitif çıktığını öğrendim. Öğrendiğim an kendimi direkt izole ettim” dedi.

“Yaklaşamamak maske takmaktan bin kat daha zor”

Kimsenin birbirine yaklaşmaması gerektiğini söyleyen Şahin, bunun vebal ve kul hakkı olduğunu belirterek, "Kimse maskesiz birbirine yaklaşmasın. Çünkü bu vebaldir, kul hakkıdır. Bile bile birine yaklaşma, temas etmek. Dikkat edin, şu maskeyi takmak zor geliyorsa annenize, babanıza, eşinize, çocuğunuza yaklaşamamak eminim bin kat daha zor. Dikkat edin diyeceklerim bu kadar" ifadelerini kullandı.