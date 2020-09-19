Sarıkamış Şehitler Mahallesi'nde yaşayan Abdullah Özden (70), yakacak odun ve kozalak toplamak için at arabasıyla Acısu bölgesindeki ormanlık alana gittiği sırada ayı saldırısına uğradı.



Özden'in bağırması üzerine bölgede odun toplayanlar yardıma koşarak ayıyı bölgeden uzaklaştırdı. Yaralanan Özden, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Sarıkamış Devlet Hastanesi’nde yapılan ilk müdahalenin ardından Kars Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.





Vücudunda kırıklar ve pençe darbeleriyle derin yaralar belirlenen Özden, tedavisinin ardından taburcu edildi.



Evinde istirahat eden Özden olayı şöyle anlattı: Ormanda at arabasına yakacak doldururken birden ağacın dibinden ayı çıktı ve bana vurmaya başladı. Yere düştüm ve bağırmamla çevrede kesim yapanlar yardıma koştu. Onları gören ayı bölgeden uzaklaştı. Sonra hastanede tedavi edildim şimdi evde yatıyorum."