Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri ve Akşehir Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ile uyuşturucu satıcılarına yönelik ortak operasyon düzenledi.

Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda, 28 bin uyuşturucu hap, 300 gram uyuşturucu madde, 2 ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu ticaretinde kullanılan 5 hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 13 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.