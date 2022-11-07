Haber Giriş: 7 Kasım 2022 Pazartesi 10:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Konya'da sobadan sızan gazdan zehirlenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı
Konya'nın Beyşehir ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenen aynı aileden 3 kişi tedavi altına alındı.
İlçeye bağlı Esentepe Mahallesi'nde ikamet eden aile fertlerinin fenalaştıklarını ihbar etmesi üzerine, adrese 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlendikleri belirlenen evdeki M.B, A.B. ve Ş.B, ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedavileri devam eden aile fertlerinin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Etiketler: Konya Soba Zehirlemesi
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