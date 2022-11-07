Haber Giriş: 7 Kasım 2022 Pazartesi 10:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ardahan'da termometreler eksi 10'u gördü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Ardahan'da soğuk hava etkili oluyor. Gece hava sıcaklığı il merkezinde -6, Göle'de ise -10 derece ölçüldü.
Geçtiğimiz günlerde yüksek noktaları karla beyaza bürünen kentte, soğuk hava etkisini sürdürüyor.
Bitkilerin kırağı tuttuğu kentte, araç camları da buzla kaplandı.
Gece hava sıcaklığı, il merkezinde sıfırın altında 6, Göle ilçesinde ise sıfırın altında 10 derece olarak ölçüldü.
Etiketler: Ardahan Hava Durumu Meteoroloji
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