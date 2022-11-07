Haber Giriş: 7 Kasım 2022 Pazartesi 09:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cips paketinden esrar çıktı
[Fotograf: AA]
Elazığ'da cips paketlerine gizlenmiş 1 kilogram toz esrar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında şüpheliler M.P. ve Ü.Y'yi takibe aldı.
Ekipler şüphelilerin bulunduğu aracı Elazığ-Diyarbakır kara yolunda durdurdu.
Araçta yapılan aramada 2 cips paketi içerisinde 1 kilogram toz esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Etiketler: Elazığ Uyuşturucu
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