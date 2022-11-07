Haber Giriş: 7 Kasım 2022 Pazartesi 10:02Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Bazanın altında kalan 7 yaşındaki Irmak hayatını kaybetti
[Fotograf: DHA]
Aydın'ın Çine ilçesinde oyun oynamak için kaldırdığı baza kapağının altında kalan 7 yaşındaki Irmak Şahin, hayatını kaybetti.
Sarıoğlu Mahallesi'nde oturan Ali ve Lütfiye Şahin çiftinin kızları Irmak, evde oyun oynamak için kaldırdığı baza kapağının altında kaldı.
Sağlık ekiplerince Aydın Adnan Menderes Üniversite Hastanesi'ne kaldırılan Şahin, tüm çabalara rağmen kurtarılmadı.
Küçük çocuğun ölümü, aile bireylerini gözyaşlarına boğdu.
Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: Aydın
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