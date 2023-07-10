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Türkiye
AA 10.07.2023 12:03

Konya'da tır ışıkta bekleyen araçlara çarptı: 12 yaralı

Konya'nın Akşehir ilçesinde, tırın kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarpması sonucu yaralanan 12 kişi, hastaneye kaldırıldı.

Konya'da tır ışıkta bekleyen araçlara çarptı: 12 yaralı
[Fotograf: AA]

İlhan E. yönetimindeki karpuz yüklü tır, Tren Garı Kavşağı'nda kırmızı ışıkta bekleyen Ekrem Babacan idaresindeki otomobile, ardından Ahmet Mumyakmaz'ın kullandığı otomobile ve Muttalip Koç yönetimindeki tarım işçilerini taşıyan minibüse çarptı.

Hızını alamayan tır, Süleyman Karabıyık idaresindeki başka bir tıra çarparak durabildi.

Konya'da tır ışıkta bekleyen araçlara çarptı: 12 yaralı

Kazada, sürücülerden Babacan ile minibüste bulunan 11 tarım işçisi yaralandı.

Ambulanslarla Akşehir Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan, durumu ağır olan Songül Kumrili K, Konya'ya sevk edildi.

Tır sürücüsü İlhan E. gözaltına alındı.

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