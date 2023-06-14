Konya'da sağanak su taşkınlarına sebep oldu

Kulu ilçesinde öğle saatlerinde başlayan ve yaklaşık 25 dakika süren sağanak yağmur hayatı olumsuz yönde etkiledi.

Düden Gölü'ne giden Değirmenözü Deresinin su seviyesinin yükselmesine neden olan şiddet yağmur sonrası Küçük Sanayi Sitesi yakınlarındaki alt geçidinde su taşkınları oluştu.

[Fotoğraf: İHA]

Araç trafiğinin aksamasına neden olan su taşkını için bölgeye itfaiye ve KOSKİ ekipleri sevk edildi.

Görevliler tarafından alt geçitteki sular tahliye edilerek trafik akışını tekrar sağlandı.

Karapınar'da ev ve ahırlar su ile doldu

Karapınar'a bağlı Küçükbece yaylasında etkili olan sağanak nedeniyle ekili tarlalarda su birikintileri oluştu, bazı ev ve ahırları su bastı.

Yaylada yaşayan Ali Yüksel "Asfalt üzerinden suların taştığını gördük, evimizin önüne arabayla giremedik. Hayvanlarımız su içindeydi. Allaha şükür hayvanlarımızı kurtardık" dedi.

Hüyük'te ev ve iş yerlerini su bastı

Hüyük'te aniden bastıran sağanak nedeniyle evlerin alt katlarını ve işyerlerini su bastı.

Hüyük Belediye ekipleri kamyonlarla kum getirerek işyerlerine ve evlere zarar veren selin yönü değiştirdi.

Hüyük-Beyşehir yolunda taşkın nedeniyle trafikte aksama oldu.

Hüyük Belediye ekiplerinin müdahalesi sonrası araçlar kurtarıldı.