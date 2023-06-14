Çok Bulutlu 18.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 14.06.2023 14:26

Konya'da sağanak su taşkınlarına sebep oldu

Konya'nın Kulu ilçesinde etkili olan sağanak su taşkınlarına neden oldu. Karapınar ve Hüyük ilçelerinde de şiddetli yağış nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Taşkın nedeniyle ekipler yolları açma çalışmalarını sürdürüyor.

Konya'da sağanak su taşkınlarına sebep oldu

Kulu ilçesinde öğle saatlerinde başlayan ve yaklaşık 25 dakika süren sağanak yağmur hayatı olumsuz yönde etkiledi.

Düden Gölü'ne giden Değirmenözü Deresinin su seviyesinin yükselmesine neden olan şiddet yağmur sonrası Küçük Sanayi Sitesi yakınlarındaki alt geçidinde su taşkınları oluştu.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

Araç trafiğinin aksamasına neden olan su taşkını için bölgeye itfaiye ve KOSKİ ekipleri sevk edildi.

Görevliler tarafından alt geçitteki sular tahliye edilerek trafik akışını tekrar sağlandı.

Karapınar'da ev ve ahırlar su ile doldu

Karapınar'a bağlı Küçükbece yaylasında etkili olan sağanak nedeniyle ekili tarlalarda su birikintileri oluştu, bazı ev ve ahırları su bastı.

Yaylada yaşayan Ali Yüksel "Asfalt üzerinden suların taştığını gördük, evimizin önüne arabayla giremedik. Hayvanlarımız su içindeydi. Allaha şükür hayvanlarımızı kurtardık" dedi.

Hüyük'te ev ve iş yerlerini su bastı

Hüyük'te aniden bastıran sağanak nedeniyle evlerin alt katlarını ve işyerlerini su bastı.

Hüyük Belediye ekipleri kamyonlarla kum getirerek işyerlerine ve evlere zarar veren selin yönü değiştirdi.

Hüyük-Beyşehir yolunda taşkın nedeniyle trafikte aksama oldu.

Hüyük Belediye ekiplerinin müdahalesi sonrası araçlar kurtarıldı.

ETİKETLER
Konya Sağanak Yağış
Sıradaki Haber
Sivas'ta kurbanlık pazarına şap engeli
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:28
Park içerisinde drift yapan sürücüye 33 bin lira ceza
15:23
Kahramanmaraş'ta yıldırım düştü, 13 keçi telef oldu
15:23
Rus otomotiv üreticisi Avtovaz mahkum çalıştırmak istiyor
15:13
Kazakistan 7 gündür orman yangınıyla mücadele ediyor
15:09
Dilencinin üzerinden 34 bin lira çıktı
15:05
AB'den Google'a "reklamlarda rekabet kurallarını ihlal" suçlaması
Trabzon yaylaları renk cümbüşüyle ziyaretçilerini bekliyor
Trabzon yaylaları renk cümbüşüyle ziyaretçilerini bekliyor
FOTO FOKUS
Maltepe'de tır garajında hortum
Maltepe'de tır garajında hortum
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ