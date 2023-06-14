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Türkiye
AA 14.06.2023 13:30

Meteoroloji'den 13 kente gök gürültülü sağanak uyarısı

Yurdun kuzeydoğu kesimlerinde kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor. Yetkililer kuvvetli yağış anında yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyardı.

Meteoroloji'den 13 kente gök gürültülü sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan tahmine göre, bugün akşam saatlerinden yarın akşam saatlerine kadar gök gürültülü sağanak Gümüşhane, Bayburt, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır, Erzurum ve Erzincan çevrelerinde yerel kuvvetli olacak.

Yağışlar Ordu, Giresun ve Trabzon çevrelerinde kuvvetli, yer yer çok kuvvetli, Rize ve Artvin çevrelerinde ise çok kuvvetli, yer yer şiddetli görülecek.

Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar ve heyelan gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Türkiye geneli 3 günlük hava durumu bilgileri
Türkiye geneli 3 günlük hava durumu bilgileri

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