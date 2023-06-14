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Türkiye
AA 14.06.2023 13:20

Bayraklı Şehir Hastanesi hasta kabulü için gün sayıyor

İzmir'de inşası tamamlanan ve içerisindeki tıbbi cihazların kontrollerinin yapıldığı Bayraklı Şehir Hastanesi, hasta kabulü için gün sayıyor.

Bayraklı Şehir Hastanesi hasta kabulü için gün sayıyor

İzmir Karşıyaka Çevre Yolu yanındaki alanda 2017'de yapımına başlanan 628 bin metrekare kapalı alana sahip Bayraklı Şehir Hastanesi, Ege Bölgesi'nin en büyük hastanesi olma özelliği taşıyor.

İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi hasta kabulü için gün sayıyor
İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi hasta kabulü için gün sayıyor

Kadın doğum ve çocuk, kalp damar ve kardiyoloji, genel, onkoloji, fizik tedavi ve yüksek güvenlikli adli psikiyatri hastanelerinden oluşan 6 ayrı sağlık kompleksinde 2060 tescilli yatak bulunuyor.

Bayraklı Şehir Hastanesi hasta kabulü için gün sayıyor

İçerisinde banyo ve tuvaleti bulunan odalardan 973'ü ise tek kişilik olarak hazırlandı.

Hastanede ayrıca 337'si poliklinik, 5'i müdahale ve 68'i de destek olmak üzere toplam 456 oda ile ayaktan hasta hizmeti sunulacak.

374 yoğun bakım yatağına sahip

Nükleer tıp ve radyoterapi ile radyoloji görüntüleme hizmetlerinin verileceği hastanede 374 yoğun bakım yatağı da yer alıyor.

Hastanede başlangıç olarak günlük 3 bin 500 erişkin, 500 çocuk olmak üzere toplam 4 bin acil servis hastasına, 15 bin poliklinik hastasına, 1600 yatan hastaya hizmet verilmesi hedefleniyor.

Bayraklı Şehir Hastanesi hasta kabulü için gün sayıyor

5 binin üzerinde sağlık personeli ile hizmet verecek

İzmir Bayraklı Şehir Hastanesinde 1300 hekim, 2 bin 800 hemşire, 300 ebe ve bin de diğer sağlık çalışanı olmak üzere toplamda 5 binin üzerinde sağlık personeli ile hizmet verilmesi planlanıyor.

Günlük hastaneye giriş yapan sayısının da 75 bin olması öngörülüyor.

Bayraklı Şehir Hastanesi hasta kabulü için gün sayıyor

Tıbbi cihazların kurulum işlemi tamamlandı

Hastanede tıbbi hizmetlerin yanı sıra bir tane 480 kişilik, 1 adet 100 kişilik konferans salonu ve 15-20 kişilik 105 adet toplantı odası yer alacak.

İnşaat çalışmalarının tamamlandığı hastanede tıbbi cihazların kurulum işlemleri de sona erdi.

Tıbbı cihazların denenmeye başlandığı hastanede, önümüzdeki günlerde tamamlanacak olan kabullerin ardından hastaları ağırlamaya başlayacak.

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