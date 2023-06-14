Ankara'da suç örgütü operasyonu: 31 gözaltı

Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde ve özellikle Yenimahalle ve Keçiören ilçelerinde esnaftan haraç alan, çek ve senet tahsilatçılığı yapan 2 suç örgütünü takibe aldı.

Ekipler, yaptıkları çalışmalarda, örgütlerin birbirleriyle bağlantılı olduğunu, toplam 34 üyesi bulunduğunu ve birçok olaya karıştıklarını tespit etti.

Örgütlerin, alacak tahsili için vatandaşları darbettikleri, silahla yaraladıkları ve görüntülerini aldıkları, ofis olarak kullandıkları yerlere çağırdıkları kişileri darbederek başlarına silah dayadıkları ve ödeme yapmamaları durumunda kendisine ve ailesine zarar vermekle tehdit ettikleri öğrenildi.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, elebaşını Ş.D. ve İ.K'nin yaptığı bağlantılı 2 suç örgütüne merkezi Ankara olmak üzere Muğla ve Kütahya'da eş zamanlı operasyon düzenledi.

Tespit edilen 34 şüpheliden 31'i gözaltına alındı. Zanlılardan 2'sinin cezaevinde olduğu, birinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerindeki aramalarda, 18 ruhsatsız tabanca, 1809 fişek ve 63 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.