Niğde'de uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gümüşler beldesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları ve kullandıkları iddia edilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 şüphelinin ikametlerinde yapılan aramalarda, 199 kök kenevir, 101 uyuşturucu, 3 uyuşturucu kullanma aparatı, elektronik terazi, tarihi eser olarak değerlendirilen 70 sikke, 2 dedektör, 2 ruhsatsız tabanca, 4 av tüfeği, 3 kasatura ve 14 fişek ele geçirildi.

Zanlılar hakkında adli işlem başlatıldı.