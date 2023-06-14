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Türkiye
AA 14.06.2023 12:51

Niğde'de uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Niğde'de uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı
[Fotoğraf: Getty]

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gümüşler beldesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları ve kullandıkları iddia edilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 şüphelinin ikametlerinde yapılan aramalarda, 199 kök kenevir, 101 uyuşturucu, 3 uyuşturucu kullanma aparatı, elektronik terazi, tarihi eser olarak değerlendirilen 70 sikke, 2 dedektör, 2 ruhsatsız tabanca, 4 av tüfeği, 3 kasatura ve 14 fişek ele geçirildi.

Zanlılar hakkında adli işlem başlatıldı.

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