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Türkiye
AA 14.06.2023 13:19

İzmir'de 'kapora' dolandırıcılığı: 20 gözaltı

İzmir'de, alışveriş siteleri üzerinden satış ilanı vererek aldıkları kaporalarla vatandaşları dolandıran 20 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'de 'kapora' dolandırıcılığı: 20 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bazı kişilerin alışveriş siteleri üzerinde dolandırıldıkları yönündeki şikayetler üzerine çalışma başlattı.

Yürütülen soruşturma kapsamında 24 zanlı hakkında yakalama kararı verildi.

Operasyonda, zanlılardan 20'si ikametlerinde yakalandı.

İzmir'de 'kapora' dolandırıcılığı: 20 gözaltı

Şüphelilerin alışveriş siteleri üzerinden satış ilanı verdikleri, bunun karşılığında kapora aldıkları ancak ürünleri teslim etmedikleri belirlendi.

Haklarında "nitelikli dolandırıcılık" ve "kişisel verileri ele geçirme veya yayma" suçlamasıyla soruşturma başlatılan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Adreslerinde bulunamayan 4 kişinin yakalanmasına çalışılıyor.

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İzmir Dolandırıcılık
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