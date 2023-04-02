Haber Giriş: 2 Nisan 2023 Pazar 05:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Konya'da otomobil tırın altına girdi: 2 yaralı
[Fotograf: İHA]
Konya’nın Kulu ilçesinde otomobilin tıra çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Hamdi Erdoğan kontrolündeki otomobil, Konya-Ankara kara yolu Dinek Mahallesi’nde, 22 yaşındaki Halil Ertekin idaresindeki tıra arkadan çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada, sürücü Erdoğan ile aynı araçtaki İbrahim Baltacı yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Kulu Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Etiketler: Konya Trafik Kazası
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