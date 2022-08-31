Haber Giriş: 31 Ağustos 2022 Çarşamba 01:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Konya'da orman yangını
[Fotograf: AA]
Konya'nın Beyşehir ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.
Çukuroluk mevkiinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye, itfaiye ekipleri ve arazöz sevk edildi.
Ardıç ve çam ağaçlarından oluşan ormanlık alandaki yangın, vatandaşların da desteğiyle söndürüldü.
İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışması yaptığı bildirildi.
Etiketler: Konya Orman Yangını
Son Haberler
- 01:53
- 00:55
- 00:57
- 00:20
- 00:14
Sıradaki Haber
Antalya açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem
Yükleniyor lütfen bekleyiniz