Haber Giriş: 30 Ağustos 2022 Salı 23:50Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber, AA
Antalya açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem
Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 23.42'de Antalya açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deniz yüzeyinin 5,41 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün, Antalya'nın Gazipaşa ilçesine 102,87 kilometre mesafede olduğu belirlendi.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) August 30, 2022
Büyüklük : 4.1 (Mw)
Yer : Akdeniz, 23.21 km.Paphos (), 102.87 km. Gazipasa (Antalya)
Tarih-Saat : 30.08.2022, 23:42:31 TSİ
Enlem : 35.2391 N
Boylam : 32.0866 E
Derinlik : 5.41 km
Detay : https://t.co/XB3R1p91jN@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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