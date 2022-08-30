Haber Giriş: 30 Ağustos 2022 Salı 23:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
Küçükçekmece'de motosiklet kazası: 1 ölü, 1 yaralı
[Fotograf: DHA]
İstanbul Küçükçekmece'de refüje çarpan motorlu kurye hayatını kaybederken motosiklette beraber seyahat ettiği 1 kişi ise ağır yaralandı.
Paket servisi yapan Demhat Abukan, motosikletle D-100 kara yolunda Avcılar istikametinde seyrederken Sefaköy sapağına gireceği sırada refüje çarptı.
Abukan ile arkasında bulunan Yakup Aslan çarpmanın etkisiyle yola savruldu.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansa alınan Abukan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Ağır yaralanan Yakup Aslan ise hastaneye kaldırıldı.
Etiketler: İstanbul Trafik Kazası
Son Haberler
- 00:20
- 00:14
- 00:08
- 00:08
- 00:16
Sıradaki Haber
TAG Otoyolu'nda tünelinin Adana-Gaziantep yönü ulaşıma açıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz