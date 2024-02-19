Duman 6.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 19.02.2024 11:18

Konya'da kaçakçılık operasyonunda 11 gözaltı

Konya'nın Ereğli ilçesinde faaliyet gösteren suç örgütüne yönelik operasyonunda gözaltına alınan 12 şüpheliden 11'i tutuklandı.

Konya'da kaçakçılık operasyonunda 11 gözaltı

Konya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ereğli'de faaliyet gösterdiği tespit edilen suç örgütüne yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, "nitelikli yağma, nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik, tefecilik, kasten yaralama, tehdit" olaylarına karıştığı tespit edilen ve örgüt elebaşı B.Ş'nin de aralarında bulunduğu 8 şüpheli yakalandı. Başka suçlardan tutuklu bulunan 4 şüpheli hakkında ise dosya kapsamında işlem yapıldı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11'i tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ETİKETLER
Konya Kaçakçılık
Sıradaki Haber
2 motosiklette 8 kişi yolculuk yapanlar trafiği tehlikeye attı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:02
Horseshoe Adası'ndaki göller için "özel koruma alanı" teklifi
12:00
Otomotiv sektöründen 39 milyar dolarlık ihracat hedefi
11:52
Meksika'da on binlerce kişi, seçim kurumunu "zayıflattığı" için hükümeti protesto etti
11:57
BM Raportörü Lawlor: İsrail Gazze'deki savaşa karşı çıkanları keyfi olarak tutukluyor
11:55
Adnan Oktar suç örgütü üyeleri İsrailli siyasetçilerle görüşmüş
11:47
İsrail'in öldürdüğü Gazzeli kız çocuğu Hind'in yeni ses kaydı yayınladı
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Anıtkabir’i ziyaret etti
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Anıtkabir’i ziyaret etti
FOTO FOKUS
İsrail'in öldürdüğü Gazzeli kız çocuğu Hind'in yeni ses kaydı yayınladı
İsrail'in öldürdüğü Gazzeli kız çocuğu Hind'in yeni ses kaydı yayınladı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ