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Türkiye
İHA 19.02.2024 10:09

Interpol tarafından aranan araç Tunceli'de bulundu

Almanya’da çalınan ve Interpol Europol (Avrupa Polis Teşkilatı) tarafından uluslararası düzeyde aranan araç, Tunceli’de emniyetin düzenlediği operasyonla bulundu.

Interpol tarafından aranan araç Tunceli'de bulundu

Tunceli Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, yurtdışında çalıntı olarak aranan gümrük kaçağı aracı ele geçirdi.

2016 yılında Türkiye’ye giriş yaptığı ancak bugüne kadar çıkış yapmadığı tespit edilen gümrük kaçağı araç, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün yaptığı çalışmalar sonucu Tunceli merkez Atatürk Mahallesi’nde bir binanın kapalı otoparkında ele geçirildi.

El konulan aracın şasi numarasından yapılan sorgulamasında Interpol Europol Daire Başkanlığınca Almanya’dan çalıntı araç olarak uluslararası düzeyde arandığı tespit edildi.

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