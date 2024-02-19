2 motosiklette 8 kişi yolculuk yapanlar trafiği tehlikeye attı

Tokat’ta, Gazi Osman Paşa Bulvarı üzerinde 2 motosiklet üzerinde toplam 8 kişinin yolculuk yapması dikkat çekti. Bir başka araçtaki yolcu Mustafa Işık tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntüler, tehlikeli durumu ortaya koydu.

Görüntülerde, 2 motosikletin peş peşe ilerlediği ve her birinde 4 kişinin bulunduğu görülüyor. Motosikletlerde bulunan yolcuların kask takmadıkları ve herhangi bir güvenlik önlemi almadıkları da kaydedildi.

Özellikle bir motosikletin arkasında bulunan kadının kucağında bir çocuğun bulunması, tehlikenin boyutunu daha da artırdı.