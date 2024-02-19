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Türkiye
İHA 19.02.2024 11:10

2 motosiklette 8 kişi yolculuk yapanlar trafiği tehlikeye attı

Tokat'ta, bir bulvarda 2 motosiklet üzerinde toplam 8 kişinin yolculuk yapması dikkat çekti. O anlar kameralara saniye saniye yansıdı.

Tokat’ta, Gazi Osman Paşa Bulvarı üzerinde 2 motosiklet üzerinde toplam 8 kişinin yolculuk yapması dikkat çekti. Bir başka araçtaki yolcu Mustafa Işık tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntüler, tehlikeli durumu ortaya koydu.

Görüntülerde, 2 motosikletin peş peşe ilerlediği ve her birinde 4 kişinin bulunduğu görülüyor. Motosikletlerde bulunan yolcuların kask takmadıkları ve herhangi bir güvenlik önlemi almadıkları da kaydedildi.

Özellikle bir motosikletin arkasında bulunan kadının kucağında bir çocuğun bulunması, tehlikenin boyutunu daha da artırdı.

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Tokat Trafik
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