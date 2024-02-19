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Türkiye
AA 19.02.2024 10:41

İstanbul'da DEAŞ'a para gönderen 7 şüpheli yakalandı

İstanbul'da terör örgütlerine göz açtırılmıyor. DEAŞ'a yönelik eş zamanlı operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da DEAŞ'a para gönderen 7 şüpheli yakalandı

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ'la iltisaklı kişiler ve ailelere, DEAŞ içerisinde faaliyet gösterirken terör örgütü PKK tarafından yakalanan ve Hol Kampı'nda tutulan kadınlara, sözde "infak" adı altında finans sağlamak için para toplayıp gönderdikleri belirlenen 8 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kentte 9 ilçede belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 7 şüpheliyi yakaladı.

Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki ifade işlemleri sürerken, 1 zanlının yakalanması için çalışma devam ediyor.

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