İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Beyşehir ilçesi Üzümlü Mahallesi'nde H.O'nun evinin alt katında kaçak silah üretildiği ihbarı üzerine operasyon düzenledi.

Ev ve eklentilerinde yapılan aramada, 20 av tüfeği namlusu, faturasız 2 kuru sıkı tabanca, 2 takım seri numara ve markalama basma aparatı, 8 çifte başlığı, 10 çifte açma kilidi, 7 çifte av tüfeği kafası, bir takım pafta kılavuzu, 5 otomatik dipçik, 4 kuru sıkı şarjörü, tüfek mekanizması, 7 tesfi aparatı, 46 matkap ucu taşı, 5 kılavuz, tüfek dipçiği ve 59 muhtelif malzeme ele geçirildi.

Gözaltına alınan H.O'nun, jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

Kaynak: AA