Haber Giriş: Kaynak: AA
Konya'da izinsiz üretilen 29 bin maske ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Konya'da düzenlenen operasyonda izinsiz üretilen 29 bin maske ele geçirildi. Ruhsatsız iş yerinin sahibi hakkında da soruşturma başlatıldı.
Konya'nın Selçuklu ilçesinde faliyet gösteren iş yerinde izinsiz maske üretildiği ihbarını alan polis ekipleri, operasyon düzenledi.
İş yerinde yapılan aramada satışa hazır 29 bin maske ele geçirildi.
Ruhsatsız olduğu belirlenen iş yeri, zabıta ekiplerince mühürlenirken sahibi hakkında da yasal işlem başlatıldığı bildirildi.
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