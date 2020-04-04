Haber Giriş: Kaynak: DHA
İstanbul'un çıkışındaki araç kuyruğu havadan görüntülendi
[Fotoğraf: DHA]
Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında 30 büyükşehirde giriş çıkışların kapatılmasının ardından İstanbul'daki uzun araç kuyrukları havadan görüntülendi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasının ardından yayınlanan genelgeyle belirlenen araçlar dışında İstanbul'a giriş ve çıkışlar yasaklandı.
Anadolu yakasında Tuzla D-100 Karayolu ve TEM Otoyolu Kocaeli Vali Muammer Güler Kavşağı'nda oluşturulan noktalarda giriş ve çıkışlar jandarma ve polis ekiplerince kesildi.
Kontrol noktalarına gelen özel araçlar, ekipler tarafından geri çevrildi. İzin belgeleri bulunan TIR ve kamyonların ise girişlerine izin verildi. İzinleri olmayan TIR ve kamyon sürücülere de ceza kesildi.
[İstanbul'daki uzun araç kuyruğu havadan böyle görüntülendi | Fotoğraf: DHA]
Öte yandan, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da sosyal medyadan yaptığı açıklamada kente giriş ve çıkışların 26 noktadan kesildiğini açıkladı.
Etiketler: koronavirüs İstanbul covid-19Son Güncelleme: 4 Nisan 2020 Cumartesi 10:36
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