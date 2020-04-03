Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

Biz hem hazırlık hem malzeme hem müdahale konusunda sağlam bir duruş sergiliyoruz. Türkiye'de COVID-19 hastalarının çoğunda Avrupa, Amerika seyahati olması düşündürücüdür. Hastalığın teşhisinde ve tedavisinde yetersiz kaldıkları çok açıktır.

Hastalığımızın ülkemize girişini geciktirdik. Görülmesinin ardından da vaka tespitini ve tedavisini de oldukça başarılı bir şekilde yürüttük. Hastalıktan ölenlerin sayısı 55 bine ulaştı. Ülkemizde 425 ölüm ve 484 taburcu sayısıyla daha iyi bir yerdedir.

Maske, test kiti, temizlik malzemelerini kendimizin üretiyor olması bizi mutlak dışa bağımlılıktan kurtarmıştır. Aynı şekilde temel gıda maddelerinin tamamında kendi kendimize yeterli olmamızın ötesinde net ihracatçı konumunda olmamız büyük avantaj sağlıyor. Türkiye bu salgına en hazırlıklı ülkelerden biridir.

30 büyükşehir araç giriş çıkışına kapatılıyor

Bilim Kurulumuz hastalığımızın gelişimini anbean takip ediyor. Cumhurbaşkanlığı olarak biz de bakanlığımzı ve kurumlarımızla birlikte tüm gelişmeleri göz önünde bulundurarak kararlarımızı alıyor ve uygulamaya geçiyoruz.

Beklentimizin tüm bireylerin kendi kararlarını uygulamasıdır. Ancak sayıca az da olsa sosyal izolasyon, sosyal mesafe, temizlik gibi temel kurallara uymayanları görüyoruz.

Attığımız adımlara yenilerini ekliyoruz. Bu gece itibarıyla 30 büyükşehri ve Zonguldak ilimizi araç giriş çıkışına kapatıyoruz. Büyükşehirlere araç giriş çıkış yasağını 15 gün süreyle uygulayacağız.

#SONDAKİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 30 büyükşehirimiz ile Zonguldak'ta başlatacağımız araç giriş-çıkış yasağını ilk etapta 15 gün süreyle uygulayacağız. Gerekirse süreyi daha da uzatacağız.https://t.co/TaOxHJ1FoR pic.twitter.com/6zRbydzHWc — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) April 3, 2020

Bir başka tedbirimiz ülkemizin tamamında sokağa çıkma kısıtlamasını 20 yaş altı için de getirmektir. İkazlara uymayarak aksi yönde davranışlar sergilemekte ısrar edenlere gereken idari ve adli cezalar tereddütsüz şekilde uygulanacaktır. Milletime güveniyorum, bu içi boş bir söz değil. Attığımız her adımda bu güvenin tezahürlerini görüyoruz.

#SONDAKİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bir başka tedbirimiz, ülkemizin tamamında daha önce 65 yaş üzerine uyguladığımız sokağa çıkma kısıtlamasını 20 yaş altına için de getirmektir.https://t.co/TaOxHJ1FoR pic.twitter.com/3g6kTowA2u — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) April 3, 2020

Kurallara ne kadar iyi riayet edersek salgının seyrini o derece kontrol altına alır, tehdidi ortadan kaldırabiliriz. Sokaklar dahil tüm kamuya açık mekanlarda kalabalık oluşturacak şekilde asla bir arada bulunulamayacak.

Yarından itibaren pazar yerleri, market gibi tüm alanlarda maske takması zorunlu olacaktır. Türkiye genelinde insan hareketliliğini azaltmak için gereken tedbiri almayı sürdüreceğiz. Gereken ilave tedbirler yarından itibaren alınıp uygulanabilecektir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sokaklar dahil tüm kamuya açık mekanlarda kalabalık oluşturacak şekilde asla bir arada bulunulamayacak, sosyal mesafeye en az üç adım olarak mutlaka riayet edilecektir.https://t.co/TaOxHJ1FoR pic.twitter.com/pZDGhtniQl — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) April 3, 2020

Kampanyanın 3. gününde yaklaşık 304 bin kişi ve kuruluşumuz 1 milyar 61 milyon liralık yardım yaparak kardeşliğimizin gücünü göstermiştir.

Geçtiğimiz günlerde kaybettiğimiz Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Hocamızın adını Okmeydanı Eğitim Araştırma Hastanemize vereceğiz.