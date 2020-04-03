Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

60 yaş üstü hastalarımızın ölüm haberleri hepimizi yaralıyor. Geldiğimiz noktada alınması gerekli yeni tedbirler var. Yayılımın hızını kesecek iki noktanın üzerinde duruyoruz. Gençlerimizin bizi anlayacağından emin olmak istiyorum

Bilim Kurulumuz salgının riskle seyrettiği yerlerde hareketliliği kısıtlayıcı daha sıkı tedbirler alınması yönünde kararlar aldı. Bunları detaylarıyla Cumhurbaşkanımıza sundum.

Hastalığa karşı zafer elde etmenin yolu yayılmasını durdurmaktır. Sosyal hareketlilik azalmazsa başarıya ulaşamayız. Kendimizi riskten izole edelim.

484 kişi iyileşti

Son 24 saatte 16 bin 160 test yapıldı, 2 bin 786 yeni pozitif vaka tespit edildi. Toplam vaka 20 bin 921'e ulaştı. Bugün kaybettiğimiz 69 kişiyle toplam can kaybımız 425'i buldu. İyileşen kişi sayısı ise 484'e yükseldi. İstanbul'da 12 bin 231, İzmir'de 1105, Ankara'da 860, Konya'da 601, Kocaeli'de 500 vaka var.

Tedavisi devam eden hastalardan 1251'i yoğun bakımdadır. Bunların 867'si solunum cihazına bağlı durumdadır.

40 yaş üstünde teşhis konulan vakaların daha çok olduğunu ve erkeklerde görülme oranının daha yüksek olduğunu söylemek istiyorum. 25 ilde can kaybımızın olmadığını, 56 ilimizde hayatını kaybeden vakaların olduğunu söylemek istiyorum.

İstanbul'da bir kişi 16 kişiye virüs bulaştırıyor

50 yaş üzerindeki vefat sayısının giderek daha çok artmış olduğunu görmüş oluyoruz. Özellikle burada da 60 yaş üzerindeki vatandaşlarımızın temas izolasyonunun çok sıkı olması gerektiğini görmüş oluyoruz.

Başta İstanbul olmak üzere büyükşehirlerde hareketlilik istenen seviyeye düşürülemedi. Türkiye'nin analizi, şu anda İstanbul'da bir kişi 16 kişiye bulaştırıyor.

Bilim Kurulu, özellikle yoğun ortamlarda maske takılmasını önerdi.

(Hayatını kaybeden sağlık çalışanları) Benim de gönlümden şehit olarak geçmeleri yatar. Önümüzdeki günlerde gündeme gelebilecek bir konu.

Bilim Kurulunda da bu kişiyi taşıyan kişiler potansiyel olarak her zaman olabilir. Semptomu olan arkadaşlar testlerini yaptırmış oluyor. Bir arkadaşımızın bir bilim insanımızın böyle bir durumu olduğunu söyleyebilirim.

Ayrıntılar geliyor...