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Sözleşmeli öğretmen atama takvimi açıklandı
2020 Haziran Sözleşmeli Öğretmen Atama Takvimi ve Kontenjanları açıklandı. En fazla kontenjan 2.831 ile sınıf öğretmenliğine ayrıldı.
MEB, sözleşmeli öğretmen kadroları için 1-12 Haziran'da ön başvuru alacak, sözlü sınavı 6-25 Temmuz'da yapacak, atama sonuçları 8 Eylül'de açıklanacak
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Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 3 Nisan 2020 Cuma 18:14
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