Milli Eğitim Bakanlığı'nca (MEB) Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 7 Haziran'da yapılacak merkezi sınav için başvuru ve uygulama kılavuzu yayımlandı.

2019-2020 eğitim öğretim yılı sonunda sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin merkezi sınav başvuru ve uygulama kılavuzu, Bakanlığın "www.meb.gov.tr" internet adresinden açıklandı.

Kılavuzda listesi ve kontenjanları verilen merkezi sınavla öğrenci alacak fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programları ve özel program ve proje uygulayan ortaöğretim kurumlarına öğrenci seçmek amacıyla yapılacak merkezi sınavla ilgili usul ve esaslar yer aldı.

Başvurular merkezi yapılacak

Buna göre, LGS kapsamında 7 Haziran'da yapılacak merkezi sınav başvuruları, yurt dışında e-Okul sistemine kayıtlı olmayan okullarda öğrenim gören öğrenciler hariç tüm 8'inci sınıf öğrencileri için Bakanlık tarafından merkezi olarak gerçekleştirilecek.

Ayrıca işlem yapılmasına gerek yok

Bakanlık tarafından başvurusu gerçekleştirilecek öğrencilerin sınav başvurusu için ayrıca bir işlem yapılmayacak. Başvurusu Bakanlık tarafından gerçekleştirilecek olan öğrenciler, isterlerse sınava girecek, sınava katılma zorunluluğu bulunmayacak.

Giriş belgelerini okul müdürlükleri alacak

Öğrencilerin fotoğraflı sınav giriş belgesi, 28 Mayıs'tan itibaren elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühürlenerek onaylandıktan sonra öğrenciye teslim edilecek.

İçerikte değişiklik yok

2020 LGS'de sınav, oturumlar, sınav süreleri ve soru sayısı ve ders dağılımlarında bir değişiklik yapılmadı.

8. sınıfın birinci dönemi sorulacak

Tek değişiklik soruların sorulacağı müfredat ve kazanımlar kısmında oldu. Bu kapsamda sınav, 2019-2020 öğretim yılında 8'inci sınıfın birinci döneminde uygulanan öğretim programları esas alınarak yapılacak.

Aynı gün iki oturumda yapılacak

Sınav, iki oturum halinde ve aynı gün uygulanacak. Sınavda çoktan seçmeli 90 soru sorulacak. Türkiye saatiyle birinci oturum saat 09.30'da ve ikinci oturum saat 11.30'da başlayacak.

Birinci oturumda 8'inci sınıf Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil, ikinci oturumda da matematik ve fen bilimlerinden sorular yöneltilecek.

Sözel ve sayısal bölümlere ait alanların her bir alt testi için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenecek. Her bir öğrencinin, her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak bulunacak.

Sonuçlar 1 Temmuz'da açıklanacak

Sınav sonuçları, 1 Temmuz'da "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek. Öğrencilere sınav sonuç belgesi, posta yoluyla gönderilmeyecek.

Sınavlı okul kontenjanı 213 bin 128

Kılavuz ekinde merkezi sınavla öğrenci alacak Anadolu liseleri, fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programları ve özel program ve proje uygulayan ortaöğretim kurumları da açıklandı. Buna göre, Türkiye genelinde bin 856 liseye merkezi sınavla öğrenci yerleştirilecek.

Bu kapsamda, geçen yıl sınavla öğrenci alan okulların 139 bin 120 olan kapasitesi, bu yıl yaklaşık yüzde 53 artırılarak 213 bin 128 oldu. Bu yıl, Anadolu liselerine 71 bin 494, fen liselerine 46 bin 710, sosyal bilimler liselerine 12 bin 846, Anadolu imam hatip liselerine 42 bin 8, mesleki ve teknik Anadolu liselerine de 40 bin 70 kontenjan ayrıldı.

Öte yandan, her ilde sınavla öğrenci alan en az bir Anadolu lisesi bulunuyor.