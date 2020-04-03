Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Barış Pınarı bölgesine sızma girişimindeki 4 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan bölücü terör örgütü mensubu 4 PKK/YPG’li terörist daha, Kahraman Komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildi. Bölgede huzur ve güvenin devamı için operasyonlarımız kesintisiz devam edecek.#MSB #TSK pic.twitter.com/kAnrCMYsKY — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 3, 2020

Paylaşımda, "Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan bölücü terör örgütü mensubu 4 PKK/YPG’li terörist daha, Kahraman Komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildi. Bölgede huzur ve güvenin devamı için operasyonlarımız kesintisiz devam edecek" denildi.