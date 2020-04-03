Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber, AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti MYK toplantısına başkanlık etti
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen AK Parti MYK toplantısına başkanlık etti.
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
Yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında video konferans ile yapılan toplantı, saat 14.40'da başladı.
Etiketler: MYK cumhurbaşkanı erdoğan AK PartiSon Güncelleme: 3 Nisan 2020 Cuma 15:53
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