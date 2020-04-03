Pekcan, A Haber yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınının sosyal hayatın yanında ticari hayatı da etkilediğine işaret eden Pekcan, "Bütün dünya gibi biz de bundan etkilendik, bizim ticaretimiz de etkilendi. Esasında böyle bir dönemde (mart ayı) 13,4 milyar dolarlık ihracat yapmış olmak da büyük başarı, lütfen bunu göz ardı etmeyelim" diye konuştu.

Türkiye'nin maske üreticisi ve ihracatçısı bir ülke olduğuna dikkati çeken Pekcan, "Bakanlığımızın maskelere yönelik bir çalışması var, halkın ulaşabilir olduğu noktalarda inşallah bunların satışını gerçekleştireceğiz. Vatandaşımız ekmeğini ya da sebzesini nereden alıyorsa ona yakın yerden bunlara daha rahat ulaşabilecek" diye konuştu.

Sanal Ticaret Akademisi

Pekcan, 5 Mart'ta başlatılan Sanal Ticaret Akademisinde iç ticaret, dış ticaret ve girişimcilik olmak üzere 3 ayrı eğitim verdiklerini anımsatarak, şu anda akademide 12 bin kullanıcı olduğunu ve yaklaşık 600-700 kişiye de sertifika verdiklerini bildirdi.