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Bakan Çavuşoğlu, Libya ve İspanya dışişleri bakanlarıyla görüştü
[Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu - Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya Dışişleri Bakanı Muhammed Seyyale ve İspanya Dışişleri Bakanı Arancha Gonzalez Laya ile telefon görüşmesi yaptı.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, Libyalı mevkidaşı Seyyale ile telefonda görüştü.
Bakan Çavuşoğlu, İspanyol mevkidaşı Arancha Gonzalez Laya ile de telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmelerin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.
Etiketler: Mevlüt Çavuşoğlu Libya İspanyaSon Güncelleme: 3 Nisan 2020 Cuma 17:00
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