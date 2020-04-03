AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, video konferans yoluyla gerçekleştirilen AK Parti Merkez Yürütme Kurulu Toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi.

Çelik'in konuşmasından öne çıkanlar:

"Türkiye bu sürece en hazırlıklı biçimde mücadelesini sürdürerek cevap vermektedir"

Ülkemiz bu afet karşısında tüm tedbirleri ortaya koyuyor. Türkiye bu sürece en hazırlıklı biçimde mücadelesini sürdürerek cevap vermektedir. Sağlık alanındaki devrimler bugün bizi diğer ülkelere nazaran virüsle mücadele konusunda daha hazırlıklı hale getirmiştir. Şehir hastanelerimizin varlığı büyük güvence vermektedir.

"Türkiye süreci baştan beri ciddiye almıştır"

Böylesine büyük bir afetle mücadele ederken vatandaşlarımızın hayatından daha kıymetli bir şey yoktur. Türkiye süreci baştan beri ciddiye almıştır. Ülkemiz salgınla güçlü bir şekilde mücadele ediyor. Henüz Dünya Sağlık Örgütü bir takım tavsiyeleri ilan etmeden Türkiye bir takım tavsiyeleri yürürlüğe koymuştur.

"Yıkım siyasetinin zamanı değil"

Koca koca siyasi partilerin bazı temsilcileri spekülasyon yaymaya çalışıyor. Tüm süreç şeffaflıkla, hesap verilebilirlikle sürdürülüyor. Dünyadaki ülkelerden en erken ve katı tedbirleri alarak tedbirler uygulamaya konuldu. Yıkım siyasetinin zamanı değil. Eleştirileri dikkate alıyoruz çünkü önemli olan vatandaşımızın hayatının korunmasıdır. Hayatın akışını bozmadan tedbirleri alıyoruz.

"Fırsatçılara karşı katı tedbirler alındı"

Bu sürede fırsatçılık yapanlar söz konusu oldu, bunlara karşı katı tedbirler alındı. Fırsatçılık yapanlara karşı katı tedbirler alındı. İstismara müsaade etmemiz söz konusu değildir.

"Bu sıkıntılı süreci atlatacağız"

Bu sıkıntılı süreci atlatacağız. Tedirlerimizi almamız son derece önemlidir. Tüm tedbirlerin yaşlılarımızın hayatını korumak için zorunlu olduğunu ifade etmek isteriz.

"Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyası

Milletimizin verdiği destekle devletimiz her bir vatandaşına sahip çıkacak güce sahiptir. Vatandaşlarımızın birbiriyle dayanışması, devlet hayatında bir zaaf olduğu anlamına gelmez.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Devletimiz her bir vatandaşına dünyanın neresinde olursa olsun, kendi topraklarımız başta olmak üzere sahip çıkacak güce sahiptir.https://t.co/ORce1mveIs pic.twitter.com/ugnz4kCFia — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) April 3, 2020

İtalya ve İspanya'ya yardım

Vatandaşımızın ihtiyacı olan bir şeyi vatandaştan esirgeyip yurt dışına göndermiyoruz.

'Üzerinde niye Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı yazıyor?' gibi bir yaklaşım içine giriyorlar. Tabii Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı makamı, Türk milletini ve devletini temsil eder. Onun üzerine yazıldığı zaman Türk milleti ve devleti adına ihtiyacı olan bir ülkeye, her zaman olduğu gibi devletimizin ve milletimizin yardımı olarak kayda geçecektir.

"Tedbir almayı travmatik bir duruma çevirmemek gerekir"

Umudu ve morali ayakta tutmak hepimizin görevidir. Hayat karşısında insanlara güç ve kuvvet veren bir yaklaşım içinde olunması gerekiyor. Tedbir almayı travmatik bir duruma çevirmemek gerekir.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Milli Dayanışma Kampanyası açıklaması

Buna hamaset denilmesi ayıp. Bugünlerde siyasi hastalık üretmek yaklaşımında olmamak gerekir.