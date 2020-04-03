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Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Michel ile görüştü
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile telefonda görüştü.
Görüşmede, COVID-19 ile mücadelede iş birliği başta olmak üzere, Türkiye-AB ilişkileri ve bölgesel meseleler ele alındı.
Etiketler: son dakika koronavirüs görüşme Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AB Konseyi Başkanı Charles MichelSon Güncelleme: 3 Nisan 2020 Cuma 17:57
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