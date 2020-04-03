Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Bakanlığın Twitter hesabından yaptığı açıklamada, dün ve bugün askeri kurumlara 640 bin adet maske, 15 bin adet tulum ve 1 ton dezenfektanın sevk edildiğini belirtti.

Bakan Akar, bu ikmal faaliyetlerinin her gün düzenli olarak gerçekleştirildiğini anlattı.

[Fotoğraf: AA]