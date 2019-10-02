Türkiye
Konya'da FETÖ'nün yeniden yapılanmasına operasyon: 26 gözaltı kararı02 Ekim 2019 Çarşamba 10:27 - Son Güncelleme 02 Ekim 2019 Çarşamba 10:35
Konya'da yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında yeniden yapılandıkları tespit edilen 26 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı, 19'u gözaltına alındı.
Konya'da FETÖ'nün yapılanmasına yönelik soruşturma sürüyor. Yeniden yapılandıkları tespit edilen 26 şüpheli hakkında göz altı kararı verildi.
Konya merkezli 7 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı.
Diğer şüphelileri arama çalışmaları sürüyor.
Kaynak: TRT Haber
Etiketler: Konya fetö FETÖ operasyonu gözaltı