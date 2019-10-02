Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülke genelinde yağış beklenmiyor. Yurt genelinin az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde Batı Akdeniz ve İç Ege, akşam saatlerinden sonra Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Orta Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun batısının parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Hafta sonu hava soğuyacak

Hava sıcaklıklarının hafta sonuna kadar ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği, hafta sonu Orta Akdeniz üzerinden gelmesi beklenen serin ve yağışla hava ile birlikte cumartesi günü yurdun batı bölgelerinde, pazar günü ise iç ve doğu kesimlerde 6 ila 12 derece azalacağı tahmin ediliyor.

Kaynak: TRT Haber