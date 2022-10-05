Haber Giriş: 5 Ekim 2022 Çarşamba 14:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Konya'da drift yapan sürücülere 18 bin 250 lira ceza
Konya'da drift yaparak trafiği tehlikeye düşüren 2 aday sürücüye toplam 18 bin 250 lira ceza uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, sosyal medyada "Haydi çocuklar okulunuza. Piyasa bize emanet : )" paylaşımı yaparak trafiği tehlikeye düşüren bir kişi ve drift yapan başka bir sürücüyü tespit etti.
Haklarında adli işlem başlatılan S.Ç. ve Y.A'ya 18 bin 250 lira ceza kesildi. Aday sürücü oldukları anlaşılan S.Ç. ve Y.A'nın sürücü belgeleri daimi olarak iptal edildi.
Araçlar trafikten men edilerek, otoparka çekildi.
Son Haberler
- 15:48
- 15:37
- 15:37
- 15:35
- 15:28
Sıradaki Haber
Kapadokya'da 508 bin 181 turist bölgeyi gökyüzünden izledi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz