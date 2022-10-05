Haber Giriş: 5 Ekim 2022 Çarşamba 14:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
[Fotograf: AA]
Adana'nın Saimbeyli ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Adana'nın Saimbeyli ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Aksaağaç Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine yangın çıkan alana Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 helikopter, 3 uçak, 12 arazöz ve 75 personel sevk edildi.
Yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
Etiketler: Adana Orman Yangını
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